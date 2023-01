Zuschauervergehen: 21.000 Euro Strafe für Schalke

Schalker Anhänger hatten im Oktober beim Ligaspiel gegen die TSG Hoffenheim mindestens vier Gegenstände in Richtung von Gästespielern geworfen, zudem flog ein Becher aus dem Fanblock in Richtung Spielfeld. Zwei Wochen später brannten S04-Fans vor der Partie gegen den SC Freiburg Pyrotechnik ab und verursachten damit eine Unterbrechung. In dieser Partie flogen ebenfalls Becher auf den Platz.