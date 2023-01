Baumgart: "Wir verhandeln nicht mehr"

Obwohl Baumgart den 1. FC Köln gleich in seiner ersten Saison 2021/22 in den Europapokal geführt hat und in der Domstadt äußerst populär ist, denkt der 51-Jährige nach eigener Aussage immer noch kurzfristig: "Jetzt habe ich bald wieder Karneval erreicht und hoffe, dass ich auf dem Wagen sitze als Cheftrainer." Er wolle in Köln "Spuren hinterlassen, man soll sich positiv an mich erinnern."