Handball-WM 2023: Schwarzer sieht für DHB-Team Halbfinale "ein realistisches Ziel"

Ex-Weltmeister Christian Schwarzer traut den deutschen Handballern bei der WM die Teilnahme an den Medaillenspielen zu.

„Dem hatte vorher kaum einer etwas zugetraut, man spielte sich dann aber in einen Rausch, mit einem überragenden Torhüter Andy Wolff ? und wurde plötzlich Europameister“, sagte Schwarzer.

Die aktuelle Mannschaft, die am Freitag (18.00 Uhr) in Kattowitz gegen Katar in die Weltmeisterschaft startet, habe eine „gute Mischung aus erfahrenen Leuten wie Andy Wolff, Patrick Groetzki, Philipp Weber, Paul Drux und eben jungen Spielern, die ihr erstes großes Turnier spielen“, führte der ehemalige Kreisläufer aus.