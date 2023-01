WWE: Neuer Paukenschlag! Konkurrent AEW will den Marktführer schlucken

Nächster Paukenschlag im Kontext des geplanten WWE-Verkaufs: Der schwerreiche Finanzier des Rivalen AEW bringt sich als potenzieller Käufer in Position.

Es klingt für viele Wrestling-Fans wie ein abwegiger Witz, aber es kommt mittlerweile aus mehreren seriösen Quellen: Die Eignerfamilie von Konkurrent AEW will den Marktführer WWE kaufen!

Sowohl CNBC als auch das Wirtschaftsmagazin Barron‘s - eine zu Rupert Murdochs News Corp gehörende Schwesterpublikation des Wall Street Journal - berichten, dass sich die Familie Khan als Abnehmer für den zum Verkauf stehenden Rivalen in Position gebracht hätte. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Es ist die spektakulärste einer ganzen Reihe von Neuigkeiten, die in den vergangenen Tagen rund um den WWE-Verkaufsprozess und das damit verbundene Comeback von Skandal-Mogul Vince McMahon aufgekommen sind.

AEW-Finanzier Shahid Khan ist reicher als Vince McMahon

Der mit Autoteilen reich gewordene Shahid Khan - Eigentümer der Jacksonville Jaguars aus der NFL und des FC Fulham aus der englischen Premier League - kommt wegen seines Privatvermögens von angeblich rund 11,5 Milliarden Dollar prinzipiell als Käufer in Frage. Der Vater von AEW-Chef Tony Khan - der das aktuelle Geschehen bei WWE nach eigener Auskunft „sehr genau beobachtet“ - ist auch reicher als WWE-Patriarch McMahon, der nach einer Schätzung von Forbes 3 Milliarden schwer ist.

Holt sich McMahon bei WWE alle Macht zurück?

Der Satz sorgt für Aufhorchen, denn der weit verbreitete Glaube ist, dass McMahon mit dem Verkauf seine eigene, durch seinen Schweigegeld-Skandal und teils schwere Vorwürfe sexueller Übergriffe verlorene Macht über sein Lebenswerk wiederherstellen will. Die meisten Szenekenner gehen auch davon aus, dass der als kontrollwütig bekannte McMahon - trotz gegenteiliger Versicherung - mittelfristig auch den kreativen Chefsessel von seinem Schwiegersohn „Triple H“ Paul Levesque zurückhaben will.

Die Positionierung der Khans in dieser Frage ist auch deshalb spannend, weil ihnen McMahons Comeback bei WWE eigentlich ganz recht zu sein scheint: Das in den vergangenen Jahren zunehmend kritisch beäugte Wirken McMahons war ein Grund, dass AEW als Alternative für den langjährigen Monopolisten Fuß fassen konnte.

Nach McMahons Abgang und mit dem deutlich weniger polarisierenden Triple H als Lenker lief es für WWE zuletzt in Sachen Einschaltquoten und Ticketverkäufe besser und für AEW schlechter.

WWE-Eigentümer wird das Szenario kaum mitmachen

Nach Einschätzung vieler lacht sich Tony Khan deshalb aktuell ins Fäustchen über das WWE-Chaos - vielsagend war, dass er zuletzt zuließ, dass McMahon in seiner Show vom rappenden Wrestler Max Caster mit pikanten Pointen verspottet wurde .

Es darf daher auch als höchst fragwürdig gelten, dass McMahon sein Lebenswerk an die Khans verkaufen würde - gerade vor dem Hintergrund, wie er selbst vor 22 Jahren den Kauf des heruntergewirtschafteten Konkurrenten WCW von Milliardärs-Kollege Ted Turner ausgekostet hatte . Jetzt selbst an einen Konkurrenten zu verkaufen, dürfte McMahon als persönliche Demütigung betrachten, die er kaum mitmachen wird.

Es wird trotzdem interessant zu beobachten sein, ob die Khans konkrete Schritte unternehmen, sich aktiv in das Bieterrennen um WWE einzuschalten und McMahon damit unter Druck zu setzen, sich damit auseinandersetzen zu müssen.

Stephanie und Triple H angeblich gegen den WWE-Verkauf

Vince McMahon hatte sich mit seiner Macht als Hauptanteilseigner zu Jahresbeginn zurück in die Unternehmensführung und an die Spitze des Board of Directors geputscht und damit seine Tochter und Nachfolgerin Stephanie zum Rücktritt veranlasst.