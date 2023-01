Ski Alpin: Wengen - Militär verteidigt Lauberhorn-Einsatz

Dabei betonte der Armeesprecher, dass der Aufgabenkatalog der Armee natürlich in erster Linie die Landesverteidigung vorsehe - aber eben nicht nur! „Bei Überschwemmungen ist das erste, was gesagt wird: ‚Die Armee soll kommen.‘ Das hat auch nichts mit direkter Verteidigung, sondern mit dem Existenzerhalt in der Schweiz zu tun.“