Handball-WM 2023: "Riesenproblem" - Bob Hanning sieht Chance nach DFB-Desaster

Auch noch knapp einen Monat nach der Fußball-Weltmeisterschaft hagelt es Kritik an der Fußballnationalmannschaft und deren Abschneiden in Katar. Den ehemaligen Vizepräsidenten des Deutschen Handballbundes, Bob Hanning, stören gleich mehrere Dinge. Immerhin sieht er Chancen für seine Sportart.

Die Leistungen des DFB-Teams in Katar haben dem Fußball-Manager, wie vielen, missfallen. Dafür nannte er nun konkrete Gründe.

„Wir sind vielleicht nicht die Sportart, die alles richtig macht, aber die, die ihr Herz auf der Platte lässt. Leidenschaft, Herzblut, Nahbarkeit, die in jeder Situation zu spüren ist, das muss jeder vor dem Bildschirm sehen“, forderte der einstige DFB-Funktionär im RedaktionsNetzwerk Deutschland . Hanning ergänzte: „Ich rede auch über Vorbilder und das Vorbild, zu führen. Nur so können wir ein Abschneiden wie das der Fußballer vermeiden.“

Hanning sieht Chance für Handball

Nach dem desolaten Auftritt des DFB-Teams in Katar könne der Handball beim Turnier in Polen und Schweden „viele neue Anhänger gewinnen und – fast noch wichtiger – verloren gegangenes Renommee für den deutschen Sport zurückerobern“, so der Geschäftsführer des Bundesliga-Tabellenführers Füchse Berlin.