Gnonto-Song? Leeds-Trainer Jesse Marsch fordert respektvollen Umgang

„Ich denke, dass es in unserem Sport sehr wichtig ist, ein hohes Maß an Respekt aufrechtzuerhalten“, erklärte Marsch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Aston Villa, als er auf das Thema angesprochen wurde.

Gnonto-Gesang stößt auf Unverständnis

„Wir möchten betonen, dass rassistische Stereotypen schädlich und beleidigend sind, unabhängig von der Absicht, die Unterstützung für einen Spieler zu zeigen“, schrieb Kick It Out in einer Mitteilung und ergänzte: „Wir glauben, dass die Mehrheit der Fans, die diese Gesänge singen, dies nicht in rassistischer Absicht tut.“