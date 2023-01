Turniere für den kleinen Geldbeutel

Freizeitspieler aufgepasst, jetzt seid ihr dran! In der Poker-Berichterstattung dreht sich fast alles um die ganz großen Events, mit den ganz großen Buy-Ins. Wie zum Bespiel die aktuelle Super MILLION$ Week auf GGPoker. Den Laden am Laufen halten aber die vielen tausend Freizeitspieler, und die kommen ab Sonntag online bei den GGPoker Mini MILLION$ mit $10 Millionen garantiert so richtig auf ihre Kosten.