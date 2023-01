3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – Borussia Dortmund II (Sonntag, 14:00 Uhr)

Die Reserve von Borussia Dortmund will bei SpVgg Oberfranken Bayreuth die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Bayreuth erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit dem FC Viktoria Köln hervor. Am vergangenen Spieltag verlor der BVB II gegen den FC Erzgebirge Aue und steckte damit die neunte Niederlage in dieser Saison ein.