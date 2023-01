Supercup: Ter Stegen führt Barca ins Supercup-Finale

Real Madrid trifft im Finale des spanischen Supercups am Sonntag auf den FC Barcelona!

Nachdem der amtierende Meister am Mittwoch im ersten Halbfinale im König-Fahd-Stadion von Riad/Saudi-Arabien den FC Valencia mit 4:3 im Elfmeterschießen bezwungen hatte, tat es Barca dem Erzrivalen einen Tag später gleich.

„Ter Stegen war der Star des Spiels“

Auch Barca musste in seinem Halbfinale gegen Betis Sevilla ins Elfmeterschießen und setzte sich am Ende mit 4:2 durch.

„Ter Stegen war der Star des Spiels“, lobte die spanische Sportzeitung Marca den Barca-Schlussmann. „Der Deutsche ist nach wie vor in Topform.“

Schon in der ersten Hälfte der regulären hatte der frühere Gladbach-Keeper zwei brenzlige Situationen überstanden, als er gegen German Pezzella und Luiz Henrique rettete.

Supercup zum dritten Mal in Saudi-Arabien

Dennoch verspielten die Katalanen zwei Mal eine Führung. Robert Lewandowski hatte den Favoriten in der 40. Minute in Führung geschossen, doch Nabil Fekir glich in der 77. Minute aus.