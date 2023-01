Handball-WM 2023: Die besten Torjäger mit Hansen, Sagosen, Mem und Knorr

Vom 11. bis zum 29. Januar duellieren sich die besten Spieler der Welt in Polen und Schweden um den WM-Titel. Aber auch die Torjägerkrone ist heiß begehrt. SPORT1 zeigt die aktuelle Liste der zielsichersten Werfer.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Ägypten setzte sich Frankis Carol Marzo an die Spitze der besten Werfer. Katars Rückraumspieler war mit seinen 55 Treffern maßgeblich am starken achten Platz des Teams beteiligt.