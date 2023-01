Handball-WM: Kein Alexander Bommes bei ARD - So tickt Ersatz-Moderatorin Müller-Spirra

„Dominik Klein ist bei Stephanie in kompetenten und sympathischen Händen - und darüber bin ich sehr froh“, kommentierte Bommes den Wechsel in einer Pressemitteilung.

Müller-Spira: Anfänge bei KIKA und dem MDR

Müller-Spira moderiert in der Sportschau

Ihre Fähigkeiten stellte sie bereits im Sportschau-Studio unter Beweis. Diese Rolle nahm sie nicht nur während Live-Übertragungen im Wintersport ein, sondern steht seit 2019 auch in der historischen 18-Uhr-Sendung am Samstag vor der Kamera.

„Früher habe ich die Sportschau immer mit Oma und Opa geschaut, jetzt darf ich selbst in diesem legendären Studio stehen und zur Sendung begrüßen“, freute sie sich vor ihre Premiere am 12. Januar gegenüber der BILD -Zeitung.

Müller-Spira war bereits bei Olympia

Für die Moderatorin ist die Endrunde in Polen und Schweden nicht das erste Großevent in ihrer Karriere. Nach den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, berichtete sie auch 2021 in Tokio und 2022 in Peking für die ARD.