Kaiserslautern absolviert Trainingslager in den USA

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern wird sich mit einem Trainingslager in den USA auf die kommende Saison vorbereiten. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, werden die Roten Teufel Ende Juni in den US-Bundesstaat Minnesota reisen. Dabei wird der aktuelle Tabellenvierte der zweiten Liga am 28. Juni 2023 ein Testspiel gegen den MLS-Club Minnesota United FC bestreiten. Geplant ist zudem ein zweiter Test, der Gegner steht noch nicht fest.