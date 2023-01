Transfer News: Barca-Star im Anflug? Atlético hat Félix-Nachfolger wohl gefunden

Chelsea im Kaufrausch - und kein Ende in Sicht!

Wie die Marca berichtet, basteln die Rojiblancos an einem Transfer von Barca-Star Memphis Depay. Die Verhandlungen seien bereits weit fortgeschritten, Atlético plane demnach ein Leihgeschäft bis zum Ende der Saison. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Niederländer ist an einem Wechsel zu den Colchoneros wohl ebenfalls interessiert. An den FC Barcelona ist Depay vertraglich noch bis zum Sommer gebunden.

Allerdings kommt der 28-Jährige in dieser Spielzeit bei den Katalanen kaum zum Zug. Neben 116 Minuten in LaLiga bringt es Depay auf lediglich einen Kurzeinsatz in der Champions League.