Skispringen: Legende Kasai vor Comeback

Zwei Jahre nach seinem letzten Wettkampf will es der Japaner Noriaki Kasai auf der Schanze offenbar tatsächlich noch einmal wissen.

Zwei Jahre nach seinem letzten Auftritt hat die die Schanzen-Legende für den zweitklassigen Fisin Continental Cup in seiner japanischen Heimat Sapporo gemeldet.

Der Routinier, der in diesem Jahr 51 Jahre alt wird und damit fast doppelt so alt ist wie Japans Starspringer Ryoyu Kobayashi, hatte 1988 sein Weltcup-Debüt gefeiert und war jahrelang ein fester Name auf der WM-Teilnehmerliste.