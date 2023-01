Darts: Weltmeister Michael Smith überrascht mit Forderung! Darts zu Olympia 2028?

Smith will Darts in den USA populär machen

Folglich kommt der Engländer zu dem Schluss, dass sein geliebter Sport nun Teil der olympischen Familie werden sollte. „Du willst Weltmeister werden, du willst eine Goldmedaille gewinnen, du willst an den Olympischen Spielen teilnehmen“, schildert der Champion seine Träume. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Die nächste Chance bestünde so erst in Los Angeles 2028. Allerdings ist das Darts-Interesse in den Staaten bisher eher gering. Dennoch meint Smith: „Hoffentlich können wir den Sport auch in den USA populär machen, so dass wir eine Chance haben, 2028 dabei zu sein.“