Real Madrid: Legende Raúl 100 Tage ungeschlagen! Ist er bereit für Größeres?

Ljubo Herceg

Raúl González Blanco ist mit der zweiten Mannschaft von Real Madrid seit 100 Tagen ungeschlagen? Ist die Real-Legende nun bereit für Größeres?

Raúl González Blanco schmiedet etwas Großes mit Real Madrids Castilla!

Die legendäre Nummer 7 hat den Schlüssel zum Erfolg bei der zweiten Mannschaft der Königlichen endlich gefunden - und seine „weißen Welpen“ haben dankend angebissen.

La Castilla weiß seit über 100 Tagen nicht mehr, wie sich eine Niederlage anfühlt. Zuletzt verlor Raúls Truppe am 2. Oktober 2022 im Heimspiel gegen Alcorcón, den aktuellen Tabellenführer in der Gruppe I der Primera Federación. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Seitdem blieb der königliche Nachwuchs in Spaniens 3. Liga zwölf Spiele in Folge ohne Niederlage und feierte am vergangenen Wochenende einen imposanten 2:1-Comeback-Sieg gegen Algeciras, als wieder einmal Top-Talent Sergio Arribas mit einer Glanzleistung von sich reden machte.

In der spanischen Medienlandschaft kommt daher die Frage auf: Ist die Real-Legende bereit für Größeres? Ein würdiger Nachfolger von Carlo Ancelotti?

Reals Nachwuchs seit zwölf Spielen ungeschlagen

Die Zweitvertretung fegt nicht etwa durch die 3. Liga hindurch, was spielerisch in einem zweikampfbetonten und rauen Wettbewerb auch kaum möglich ist, sondern besticht mit lauter Widerstandsfähigkeit und reiner Unverwüstlichkeit.

Klick machte es bei Raúls Mannschaft nach der herben 1:4-Packung gegen Alcorcón und dem harterkämpften 1:1 gegen Córdoba, als die Castilla sich gegen den Tabellenzweiten mit einem Mann weniger ein Unentschieden erarbeitete.

Und von da an ging es Schlag auf Schlag, unter anderem mit einem Sieg gegen Deportivo La Coruña (1:0), den früheren Erstligisten, spanischen Meister und Pokalsieger. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Es folgte ein spektakulärer Lauf, der auch nicht durch den Übergang von 2022 auf 2023 gestoppt werden konnte. So entschied die Reservemannschaft das Spiel gegen Algeciras am 8. Januar erst in der 89. Minute für sich und konnte ihre Serie weiterausbauen.

Mit 38 Punkten bei 30:17 Toren liegen sie nun auf dem 3. Platz - nur einen Punkt hinter Alcorcón und Córdoba - und bleiben so auf Aufstiegskurs.

Nachwuchsspieler schauen zu Raúl auf - und werden immer abgebrühter

Das ist kein Zufall, ganz im Gegenteil, es ist hart erarbeitet. Die Nachwuchsspieler sperren ihre Lauscher ganz weit auf, wenn die spanische Fußball-Legende Anweisungen, Tipps und Kritik gibt - und saugen jedes Wort von Raúl sprichwörtlich auf.

Kein Wunder, kam der gebürtige Madrilene 1992 im Alter von 15 Jahren zu den Königlichen, debütierte mit 17 bei den Profis und war fortan nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Der Rest ist Geschichte: 550 Spiele, 228 Tore für Real. Zudem sechs Mal spanischer Meister und drei Mal Champions-League-Sieger.

Reals legendäre Nummer 7: Wie gut war eigentlich Raúl?

Folglich schauen die Real-Talente zum 45-Jährigen auf und wären wohl froh, wenn sie allein schon einmal für die erste Mannschaft der Königlichen auflaufen dürften. Bekanntlich haben es Nachwuchsspieler in Madrid schwer - ähnlich wie in Deutschland beim FC Bayern.

Doch Raúls Truppe überzeugt in dieser Saison mit einer unerwarteten Abgezocktheit - und ist fast schon so abgebrüht wie ihr legendärer Trainer damals vor dem Tor. Zudem sind sie die Mannschaft mit den wenigsten Niederlagen - nur zwei in 18 Spielen - und stecken nie auf, was an diesen Werten deutlich abzulesen ist.

Am vorangegangenen Spieltag gewann das jüngste Team der 3. Liga (19,5 Jahre im Schnitt) in Fuenlabrada in der 80. Minute mit 2:1. In Majadahonda kurz zuvor mit zwei Toren in der 76. und 78. Minute. In Mérida rettete Iker Bravo in der 89. Minute einen Punkt. Gegen Pontevedra traf Arribas gar erst in der 98. Minute zum 1:0-Sieg

Reals Castilla ist unberechenbar und baut auf Eckpfeiler

Einerseits gibt der Nachwuchs sich nie geschlagen, andererseits profitieren sie auch vom vollen Vertrauen Raúls, der alles von ihnen abverlangt. Zudem kommt hinzu, dass sie sehr schwer auszurechnen sind.

In den letzten zwölf Spielen haben neun verschiedene Spieler ein Tor erzielt: Arribas (fünf), Álvaro Rodríguez (vier), Dotor (zwei), Iker Bravo, Peter, Mario Martín, Edgar, Aranda und Álvaro Martín. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Heraus sticht einzig Spielmacher-Talent Arribas, der in 18 Spielen auf neun Tore und fünf Assists kommt. Zur Belohnung stand der 21-Jährige bereits einmal im Champions-League-Kader der ersten Mannschaft und feierte sein Profi-Debüt in der Copa del Rey.

Ein Erfolgsgeheimnis ist vor allem aber die Führungsachse bestehend aus Abwehrchef Rafa Marín, Mittelfeldstratege Arribas und den Angreifern Álvaro Martín und Álvaro Rodríguez, die im 4-2-3-1- oder 5-4-1-System den Ton angeben.

Und trotz ihres jungen Durchschnittalters (19,5) ist die jetzige Generation unter Raúls Leitung eine der solidesten seit 2013/14. Nach neun Jahren ist eine Rückkehr in La Liga 2 deshalb immer wahrscheinlicher.

Ancelotti-Nachfolger? Sohn Davide, Raúl oder Alonso?

Ob die Real-Legende dann aber immer noch an der Seitenlinie stehen wird, ist ungewiss.

Zwar wurde der Name des 45-Jährigen bereits beim Abgang von Zinédine Zidane in den Ring geworfen, doch Raúl wollte sich erst im Nachwuchs der Madrilenen seine Sporen verdienen, wo er 2018 die U15 übernahm und seit 2019 die Castilla trainiert.

Nichtsdestotrotz wird die Real-Legende nach dieser beeindruckenden Saison auch als Nachfolger von Carlo Ancelotti gehandelt. Der italienische Erfolgstrainer hat noch einen Vertrag bis 2024 und hat bereits angekündigt, dass er danach seine Karriere beenden wird. (NEWS: Reals Sehnsucht nach Raúl wächst)