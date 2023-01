VAR künftig auch in der Conference League im Einsatz

Der Videobeweis wird künftig auch in der Conference League zum Einsatz kommen. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag mitteilte, wird der VAR ab den Play-offs Mitte Februar die Schiedsrichterteams unterstützen. Gleiches gelte für alle weiteren K.o.-Runden und das Finale. In der Champions League ist das technische Hilfsmittel bereits seit 2019 etabliert, in der Europa League seit 2020.