BVB: Moukoko-Entscheidung rückt näher - Durchbruch in Sicht!

Die Bosse von Borussia Dortmund und Berater Patrick Williams, der am Dienstag zu Verhandlungen in Marbella eingetroffen ist - SPORT1 berichtete - sollen sich einen entscheidenden Schritt nähergekommen sein.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte sich am Mittwoch erstmals zu den zähen Verhandlungen um das Sturm-Juwel geäußert und für Aufsehen gesorgt.

„Dass er jetzt versucht, für sich eine gute Position herauszuholen, ist legitim“, sagte der Klub-Boss im Wintertrainingslager in Marbella gegenüber dem TV-Sender Sky. „Aber genauso legitim ist es auch, dass wir unsere Vorstellungen haben und wenn das eben nicht deckungsgleich ist, dann wird die Zusammenarbeit eben nicht weitergeführt.“

Was steckt hinter den Watzke-Aussagen? Kann der Deal noch scheitern?

BVB-Bosse wollen sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen

Klar ist: Die Dortmunder sind darum bemüht, dass die Zusammenarbeit über den Sommer hinaus weitergeht - aber eben nur zu bestimmten Konditionen. Bis hierhin und nicht weiter - das wollte Watzke indirekt damit ausdrücken.

Ihnen gefällt es überhaupt nicht, dass der Stand der Verhandlungen und die Zahlen an die Öffentlichkeit gelangt sind. „Ich finde, dass der ganze Prozess normal ist“, bemühte sich Watzke um Diplomatie.

„Der Unterschied ist einfach, dass er erst 18 Jahre alt ist und schon bei der WM dabei war. Dadurch wird das Ganze natürlich noch öffentlicher." Ein Abgang sei „die letzte Konsequenz", so Watzke. „Aber wir hoffen natürlich, dass er bei uns bleibt."

Am Mittwoch soll es in Marbella zu richtungsweisenden Gesprächen zwischen den BVB-Verantwortlichen und Williams gekommen sein. Diese sollen am Donnerstag im Fünf-Sterne-Hotel „Gran Melia Don Pepe" fortgeführt und nach Möglichkeit finalisiert werden.