Mercedes präsentiert Hamiltons neuen Wagen am 15. Februar

Mercedes präsentiert das neue Auto von Rekordweltmeister Lewis Hamilton und George Russell für die anstehende Formel-1-Saison am 15. Februar.

Die anstehende Formel-1 -Saison rückt immer näher. In gut einem Monat präsentiert Mercedes sein neues Auto für das kommende Rennjahr. (NEWS: Alle Präsentationen)

Der Wagen mit dem Namen „F1 W14 E Performance“ werde im Internet der Öffentlichkeit präsentiert, wie es in einer Mitteilung hieß. Nach einer enttäuschenden Saison 2022 wollen Hamilton und Co. wieder zurück an die Spitze und Weltmeister Max Verstappen herausfordern.