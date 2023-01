Australian Open: Djokovic vor Sonderbehandlung - Pöbel-Fans droht Rauswurf

Bei den Australian Open will Novak Djokovic seinen Siegrekord weiter ausbauen und zum zehnten Mal beim ersten Grand Slam des Tennis-Kalenders triumphieren. (SERVICE: ATP-Kalender)

Die Rückkehr des Serben nach Down Under wird jedoch nicht nur aus sportlicher Sicht mit Spannung erwartet.

Australian Open: Bei Djoker-Anfeindungen droht Fans Rauswurf

Gemischte Reaktionen auf Djokovic-Regel

Roter Teppich also für den Djoker, der unlängst in Melbourne noch zur unerwünschten Person erklärt worden war.

Mit seiner Ankündigung sorgte der 61-Jährige in der Tenniswelt für ein geteiltes Echo. Der fünfmalige Melbourne-Finalist Andy Murray unterstützte Tiley indirekt. „Ich mag es nicht, wenn Spieler ausgebuht werden, es ist kein schönes Gefühl, wenn das passiert“, sagte der Schotte beim Kooyong Classic in Melbourne.

Weil Djokovic bei seinem Sieg im Adelaide Anfang Januar freundlich vom Publikum aufgenommen wurde, ist sich Murray sicher, „dass es in Melbourne genauso sein wird“.

Irre Corona-Wende in Australien

Wawrinka: Fans können machen, was sie wollen

Anders sieht das Stan Wawrinka. Der Melbourne-Sieger von 2014 meinte in der Herald Sun, die Fans könnten tun, was sie wollten: „Sie machen das jedes Jahr mit jedem Spieler – wenn sie einen Spieler nicht mögen oder einen anderen mögen, werden sie den einen ausbuhen und den anderen anfeuern. Das ist Tennis. Das ist Sport. Das ist es, was man will.“