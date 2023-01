Über die positive Erwartung

Expected Value (EV), zu Deutsch Erwartungswert, ist der Schlüssel zum Erfolg für Pokerspieler. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Den Beweis dafür haben Lynne Ji und Pokerpro Daniel Cates aka Jungleman mit einem sehr unterhaltsamen Video-Clip, der bei einem Restaurantbesuch entstanden ist, mit ihren Followern auf Twitter geteilt.

Um erfolgreich Poker zu spielen, müssen konsequent Entscheidungen getroffen werden, die langfristig einen positiven Erwartungswert haben. Das galt in diesem Fall auch für die Kellnerin von Ji und Cates. Das Angebot lautete, entweder ein Trinkgeld in Höhe von $20 anzunehmen oder bei einem Spiel $200 zu gewinnen, mit dem gleichzeitigen Risiko am Ende ohne Trinkgeld dazustehen.