Formel-1-Autos 2023: Termine der Präsentationen Formel-1-Autos 2023: Die Termine

Der Nachfolger des RB18 von Red Bull Racing wird voraussichtlich Mitte Februar vorgestellt © Imago

Die Formel-1-Saison 2023 wirft ihre Schatten voraus: Im Februar werden traditionell die neuen Autos vorgestellt. SPORT1 zeigt die Termine der Rennställe.

Bis zu den Testfahrten vom 23. bis 25. Februar in Bahrain stellen alle Formel-1-Teams ihre neuen Autos vor, ehe es am 5. März 2023 mit dem ersten Formel-1-Rennen der Saison 2023 in Bahrain losgeht. Hier finden Sie eine Übersicht, welcher Rennstall wann und wo sein neues formel-1-Auto vorstellt.

Formel-1-Autos: Präsentationstermine 2023:

Datum Team Ort Auto 6. Februar Williams - - 11. Februar AlphaTauri New York City AT04 13. Februar Aston Martin Silverstone AMR23 13. Februar McLaren - MCL37 14. Februar Ferrari - - 15. Februar Mercedes - W14 E 16. Februar Alpine London A523

Mercedes:

Nachdem Mercedes 2022 erst gegen Ende der Saison konkurrenzfähig wurde und um Siege kämpfen konnte, will der Seriensieger der Saisons 2014 - 2020 in diesem Jahr wieder angreifen. Am 15.02. wird der W14 E präsentiert. Bei Mercedes werden wie schon 2022 Lewis Hamilton und George Russel die Cockpits besetzen.

Alpine:

Am 4. Januar hat Alpine den Präsentationstermin für ihren neuen Rennwagen bekanntgegeben. Am 16. Februar wird der A523 der Öffentlichkeit in London vorgestellt. Das neue Fahrerduo für Alpine besteht aus Esteban Ocon und Pierre Gasly.

AlphaTauri:

Bereits am 23. Dezember teilte AlphaTauri mit, am 11. Februar das neue Design des AT04 in New York zu Präsentieren. Bis zur Enthüllung des echten Autos müssen wir uns daher wohl bis zu den offiziellen Wintertests in Bahrain (23.02. - 25.02.) gedulden. Das Fahrerdou für 2023 ist Nyck de Vries und Yuki Tsunoda.

Ferrari:

Die Scuderia Ferrari wird ihren neuen Boliden am Valentinstag (14.02.2023) präsentieren. Einen Präsentationsort oder Namen des neuen Autos nannte Ferrari nicht. Die Fahrerpaarung bleibt die selbe wie 2022: Charles Leclerc und Carlos Sainz.

Aston Martin:

Bereits einen Tag vor Ferrari wird Aston Martin ihren neuen Rennwagen vorstellen. Der AMR23 wird am 13. Februar 2023 enthüllt. Die neue Fahrerpaarung besteht aus Fernando Alonso & Lance Stroll.

McLaren:

Ebenfalls am 13.02. wird McLaren ihren 2023er-Modell vorstellen: Den MCL37. Für McLaren werden 2023 Lando Norris und Oscar Piastri an den Start gehen.

Williams:

Bereits am 6. Februar präsentiert Williams ihr neues Formel-1-Auto, welches Alexander Albon und Logan Sargeant durch die Saison bringen soll.

Die Präsentationstermine von Red Bull, Haas und Alfa Romeo wurden bisher noch nicht bekanntgegeben.