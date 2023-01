FC-Bayern-Vorstand Salihamidzic über Transfer-Coup: "Das war auch die Idee"

Der FC Bayern hat sich sechs Tage intensiv in Doha auf den zweiten Saisonabschnitt vorbereitet. Zwei bis drei Mal am Tag ließ Julian Nagelsmann seine Stars schwitzen - und zog zum Abschluss ein positives Fazit. Es sei „das beste Trainingslager der letzten Jahre“ gewesen, schwärmte der 35 Jahre alte Coach. (NEWS: Nagelsmann verkündet Ausfall)

Hasan Salihamidzic pflichtete ihm bei. Mit SPORT1 sprach der Sportvorstand vor der Rückreise des Rekordmeisters nach München über den Aufenthalt in Katar, den Restart am 20. Januar gegen RB Leipzig, die Suche nach einem neuen Torwart, die Comeback-Pläne von Sadio Mané sowie ein Gerücht um Youngster Mathys Tel und Real Madrid.

Hasan Salihamidzic: Es war ein sehr gutes Trainingslager, die Bedingungen waren super, auch wenn es vom Wetter her ein bisschen frischer war als sonst. Aber die Spieler und das Trainerteam haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben - im athletischen, aber auch im taktischen Bereich!

SPORT1: Am Freitag steht in München ein Testspiel gegen Salzburg an, kommende Woche geht's zum Bundesliga-Restart nach Leipzig.