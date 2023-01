FC-Bayern-Gerücht sorgt für Irritation - jetzt meldet sich Kevin Trapp

„Wie ich in den 13 Jahren meiner Profikarriere schon öfter gesagt habe: Wenn so etwas auftaucht, ist das erstmal ein schönes Zeichen, weil das eine Bestätigung der Leistungen ist“, sagte der Torhüter von Eintracht Frankfurt am Donnerstag im Trainingslager in Dubai. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)