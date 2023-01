Handball: Melsungen holt Kristopans aus Paris

Wie der Tabellensechste am Donnerstag mitteilte, wechselt der 2,15 m große Rückraumspieler von Frankreichs Serienmeister Paris St. Germain nach Nordhessen. Kristopans unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2027.

„Das ist wohl eine der spektakulärsten Verpflichtungen der MT-Geschichte“, sagte Sportdirektor Michael Allendorf. In der französischen Liga wie auch in der Champions League gehört Kristopans zu den besten Schützen. Vor seinem Wechsel im Sommer 2020 zu PSG hatte der Lette ein halbes Jahr für die Füchse Berlin in der Bundesliga gespielt.