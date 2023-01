Von Hunden totgebissen: Tragödie um Fußball-Legende

Der frühere Profi verstarb am vergangenen Samstag, nachdem er in seinem Haus im südafrikanischen Lichtenberg von seinen drei Hunden attackiert worden war. Dies geht aus einem Statement von Polizeikapitän Sam Tselanyane hervor, das ESPN vorliegt.

Mulala wurde 60 Jahre alt. Er war in seiner Heimat eine Fußball-Legende, sein Tod rief tiefe Bestürzung hervor: Der einstige Außenbahnspieler war Teil der gefeierten „Chipolopolo“ Generation, mit der die sambische Nationalmannschaft die ersten großen Erfolge der Landesgeschichte gefeiert hatte.

Mulala gewann in den achtziger Jahren mit seinem Team den East and Central Africa Challenge Cup, zu einem Zeitpunkt, an dem das 1964 unabhängig von der ehemaligen Kolonialmacht England gewordene Sambia noch ein sehr junger Staat war. Der sportliche Erfolg ist entsprechend tief im nationalen Mythenschatz verankert und politisch aufgeladen.