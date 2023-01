Handball-WM 2023: DHB-Kader - Gut genug für WM-Coup? Deutsches Team im Check

Die weitläufige Meinung in den sozialen Netzwerken lautet: viele durchschnittliche Bundesliga-Spieler.

Einige Experten dagegen sagen: Im deutschen Kader für die Handball-WM 2023 steckt viel Potenzial - und erinnert in der Zusammensetzung mit Routiniers und Hochtalentierten an denjenigen der EM 2016, als Deutschland überraschend Europameister geworden war. (NEWS: Alles Wichtige zur Handball-WM)

Juri Knorr wiederum hielt auf SPORT1 -Nachfrage dagegen: „Wir wissen, dass wir ein starkes Team in der Breite haben. Das ist absolut so und wird ein Vorteil im Turnier sein.“

TIM ZECHEL (26/Kreis): Für den Kreisläufer vom HC Erlangen wäre das Turnier in Polen und Schweden die erste Großveranstaltung im Trikot der Nationalmannschaft. Überhaupt hat er vor der WM 2023 erst fünf Spiele für den DHB absolviert. Gislason entschied sich wie im Fall von Zerbe dazu, © Imago

LUKAS ZERBE (26/Rechtsaußen): Für Zerbe gibt es während der Weltmeisterschaft auf jeden Fall Grund zum Feiern. der Rechtsaußen von TBV Lemgo begeht am 17. Januar seinen 27. Geburtstag. Dazu bringt er einen großen Namen ins Team. Sein Onkel Volker Zerbe wurde 2004 Handball-Europameister mit Deutschland und spielte ebenso in Lemgo. Wurde kurz vor dem Abflug nach Kattowitz allerdings aus dem Kader gestrichen © Imago

JANNIK KOHLBACHER (27/Kreis): Der Spieler der Rhein-Neckar Löwen gehörte ebenfalls zum Siegerteam bei der EM 2016. Auch im Kader der Olympischen Spiele 2021 in Tokio war er zu finden, kam aber nicht zum Einsatz. Bei der EM 2022 wurde er lediglich für den erweiterten Kader nominiert © Imago

JOHANNES GOLLA (25/Kreis): Während die A-Nationalmannschaft 2016 den EM-Titel holte, gab es für Golla mit der Juniorenauswahl den Vize-Titel. Mittlerweile hat er jedoch auch bei den Senioren seine Klasse unter Beweis gestellt. Bei der EM 2022 wurde als bester Kreisläufer ins All-Star-Team gewählt. Bei der WM in Polen und Schweden führt der Spieler der SG Flensburg-Handewitt das deutsche Aufgebot als Kapitän auf die Platte © Imago

PATRICK GROETZKI (33/Rechtsaußen): Mit über 150 Länderspielen bringt der Mann von den Rhein-Neckar Löwen jede Menge Erfahrung mit. Nach einem Leistungstief hat er in beeindruckender Art und Weise wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Für den Bundestrainer ist dies sogar "der beste Groetzki aller Zeiten" © Imago

DJIBRIL M'BENGUE (30/Rückraum rechts): Der Linkshänder spielte vier Jahre lang in Portugal, wo er je zweimal Meister und Pokalsieger wurde. Bezeichnenderweise feierte er im November 2021 gegen Portugal sein DHB-Debüt. Auch für den Spieler des Bergischen HC war bei der vergangenen Europamiesterschaft wegen Corona vorzeitig Schluss © Imago

KAI HÄFNER (33/Rückraum rechts): Der Spieler der MT Melsungen ist ebenfalls ein EM-Held von 2016. Zum letzten Hauptrundenspiel wurde er nachnominiert. Insgesamt erzielte er in drei Spielen 15 Treffer - darunter den Siegtreffer im Halbfinale in den letzten Sekunden. Bei der EM 2022 musste er nach einer Corona-Erkrankung vorzeitig abreisen © Imago

PHILIPP WEBER (30/Rückraum links): Bei der vergangenen Europameisterschaft kam "Pipo" in allen sieben Spielen zum Einsatz und erzielte insgesamt 15 Tore im Turnier. Auf Vereinsebene holte er mit dem SC Magdeburg in der vergangenen Saison seinen ersten Meistertitel © Imago

RUNE DAHMKE (29/Linksaußen): Dahmke gehörte ebenfalls dem Europameister-Kader von 2016 an. Zwei Jahre später wurde er im Verlauf des Turniers nachnominiert. Bereits Dahmkes Vater spielte in der Nationalmannschaft. Dazu läuft Dahmke jr., der den Spitznamen "Otter" trägt, wie sein Vater damals für den THW Kiel auf © Imago

JOEL BIRLEHM (25/Torhüter): Für den Mann von den Rhein-Neckar Löwen ist es das Debüt auf der ganz großen Bühne. Nach seinem DHB-Debüt im November 2021 stand er zwar im erweiterten Aufgebot für die EM 2022, schaffte aber nicht den Sprung in den endgültigen Kader © Imago

ANDREAS WOLFF (31/Torhüter): Bereits 2013 absolvierte Wolff sein DHB-Debüt. Sein bislang größter Erfolg mit der Nationalmannschaft ist der EM-Titel 2016 in Portugal. Auf Klubebene steht er seit 2019 für den polnischen Top-Klub Vive Kielce zwischen den Pfosten © Imago

Dafür vertraut Bundestrainer Alfred Gislason einem Kader mit viel Routine und zwei Debütanten. Dazu gibt es einen prominenten Rückkehrer. SPORT1 zeigt alle 18 DHB-Spieler, die kurz vor Weihnachten in den WM-Kader berufen wurden © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Deutschland hingegen wartet seit dem Wintermärchen 2007 im eigenen Land auf den nächsten WM-Titel. Nun soll es in Polen und Schweden mit dem vierten Erfolg bei einer Weltmeisterschaft klappen © Imago

Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten feierte Dänemark nach einem dramatischen Nachbarschaftsduell im Finale gegen Schweden den zweiten WM-Titel in Folge © Imago

Man merkt: Die Einschätzungen über die Qualität des DHB-Aufgebots, in dem viele Namen wie Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek oder Fabian Wiede vermissen, gehen auseinander.

Wie gut ist der DHB-Kader für die Handball-WM?

Mit Torhüter Andreas Wolff (Lomza Vive Kielce), Rune Dahmke (THW Kiel), Lukas Mertens und Philipp Weber (beide SC Magdeburg) sind nur vier Akteure dabei, die in der laufenden Saison in der Champions League vertreten sind. Zum Vergleich: Bei Olympiasieger Frankreich sind es dreimal so viele.