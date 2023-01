DFB-Beben um Rudi Völler: Die endgültige Entscheidung steht kurz bevor

Die DFB-Entscheidung für Rudi Völler als Sportdirektor nimmt Formen an, der Zeitplan steht. Die Entscheidung für den 62-Jährigen wirkt nur auf den ersten Blick abwegig,

Noch hadert Rudi Völler zwar mit der offiziellen Zusage und sagt Sätze wie: „Grundsätzlich sieht meine Lebensplanung anders aus.“ Aber das bedeutet nichts. Man muss nämlich die Formalien einhalten, bevor so eine hochrangige Personalentscheidung spruchreif wird.

Das Schweigegelübde gilt sogar für die DFB-Bosse. Beim Neujahrsempfang der Bundesliga am Dienstag in Offenbach müssen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sein Vizepräsident Hans-Joachim „Aki“ Watzke alle An- und Nachfragen abwimmeln.