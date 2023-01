Skispringen: Vorfreude und Skepsis vor Super-Team-Premiere

„Alle sind ein bisschen gespannt. Ich freue mich drauf“, sagt die Olympia-Zweite Katharina Althaus. Die Frauen werden am Samstag (9.00 MEZ) im japanischen Zao den Duo-Wettbewerb erstmals im Weltcup testen, die Männer folgen am 11. Februar in Lake Placid.

„Das ist ein sehr spannendes Konzept“

Noch sind aber nicht alle überzeugt. „Ich glaube, dass es einen Versuch wert ist - aber ich bin noch ein bisschen skeptisch, da bin ich ganz ehrlich“, sagte der Olympia-Dritte Karl Geiger im Podcast Ski happens : „Speziell bei den großen Nationen wird es schwierig, wer überhaupt startet. Da bin ich nicht sicher, ob wirklich immer die allerbesten Leute am Start sind.“

Bei den Männern wird es das Format in diesem Winter auch in Rasnov (19. Februar) geben, bei den Frauen dagegen nur in Zao, wo am Freitag (9.00 Uhr MEZ) zunächst ein klassisches Einzelspringen ansteht. "Wir sind sehr gespannt, wie es werden wird", sagte Bundestrainer Maximilian Mechler.