BVB-Leihgabe Knauff lässt Zukunft in Frankfurt offen

Frankfurt am Main (SID) - Außenbahnspieler Ansgar Knauff vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat noch keine festen Pläne, wie es nach Saisonende weitergeht. „Die Eintracht und der BVB sind beides tolle Vereine mit fantastischen Fans und Hammer-Stadien. Was ab dem Sommer ist, weiß ich jetzt noch nicht“, sagte die Leihgabe von Borussia Dortmund im Trainingslager in Dubai dem kicker.