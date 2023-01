Formel 1: Red Bull holt Sebastian Montoya als Nachwuchsfahrer

Red Bull sichert sich das nächste Fahrertalent. Der junge Mann hat dabei einen berühmten Verwandten, der bereits in der Formel 1 gefahren ist.

Der Name Montoya ist zurück im Motorsport-Zirkus! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Sebastian Montoya hat auf seinem Instagram-Kanal verkündet, dass er nun Nachwuchsfahrer bei Red Bull ist. „Ich freue mich, bekanntgeben zu können, dass ich jetzt Teil des offiziellen Juniorteams von Red Bull bin. Im vergangenen Jahr wurde ich in den Kreis der Athleten der Marke aufgenommen und nun arbeiten wir gemeinsam auf das ultimative Ziel hin: die Formel 1″, schrieb er.

Montoya hat gute Anlagen

Bis Sebastian Montoya in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten kann, dürfte es aber noch etwas dauern. Doch die Anlagen dafür hat er bereits unter Beweis gestellt.

Bei seinem Debüt in der Formel 3 fuhr er im vergangenen Jahr prompt in die Punkteränge. Auch in anderen Nachwuchsrennen der Formel-Klasse konnte der Brasilianer, der bereits gemeinsam mit seinem Vater bei drei Rennen der US-Sportwagenrennserie IMSA antrat, seine Klasse unter Beweis stellen.