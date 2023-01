FC-Bayern-PK im LIVETICKER: Nagelsmanns neueste Erkenntnisse aus Katar

Das Trainingslager des FC Bayern München in Doha klingt aus. Trainer Julian Nagelsmann zieht ab 10 Uhr in einer Pressekonferenz sein Fazit. Die PK im LIVETICKER.

In einer abschließenden Presserunde in Doha spricht der Coach des deutschen Rekordmeisters nochmal zu den Medien und gibt Updates zum Stand der Vorbereitungen auf den Rückrunden-Start bei RB Leipzig am Freitag in einer Woche (ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker).