NBA 2K23: Bulls Back-to-back-All-Star wird neue Season Pass Belohnung!

Das neue Jahr startet mit einer ferngesteuerten Drohne, mehr Spieler-Trikots in The W, einer neuen 2K Beats-Partnerschaft mit Soulection und vielem mehr.

Heute enthüllte 2K, dass Season 4 in NBA®2K23 mit neuen Inhalten in Meine KARRIERE, mein TEAM und The W* diesen Freitag, den 13. Januar, ins neue Jahr einsteigt. Season 4 enthält auch 10 neue Tracks von Soulection-Künstler:innen im Soundtrack und Club 2K.

In NBA 2K23 Season 4 übernimmt der Chicago Bulls-All-Star Zach LaVine das Steuer beim Flug ins neue Jahr in Richtung NBA-All-Star-Spiel, das am 19. Februar stattfindet. Diese Saison bringt Belohnungen und Inhalte mit All-Star-Qualitäten in The City (PlayStation 5 und Xbox Series X|S) und auf dem G.O.A.T.-Boot (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC).