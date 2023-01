Australian Open: Hammer-Los für deutsche Hoffnungsträgerin - Zverev-Gegner offen

Trotz Verletzung! Raducanu will zu den Australian Open

Während Alexander Zverev bei auf einen Qualifikanten trifft, hat Jule Niemeier in Australian das wohl schwerste Los erwischt.

Die deutsche Nummer eins bekommt es in der ersten Runde des am Montag beginnenden Major-Turniers von Melbourne mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek zu tun, dies ergab die Auslosung am Donnerstag.