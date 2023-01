DFB-Star Benjamin Henrichs startet Musik-Karriere - Leipzig-Spieler gibt Release-Datum bekannt

Nicht nur auf dem Platz, sondern fortan auch am Mikrophon aktiv:

Henrichs gibt Release-Datum bekannt

Lang gewartet werden muss nicht. Bereits diesen Freitag soll die Single erscheinen. Nicht zum ersten Mal versucht sich damit ein Fußball-Profi in der Musikbranche.

Erling Haaland, der momentan in der Premier League, Tore wie am Fließband erzielt, hatte sich bereits in jungen Jahren als Teil der ‚Flow Kingz‘ musikalisch verwirklicht. Die unbeholfenen Rap-Versuche ließen mit dem wachsenden Bekanntheitsgrad des Norwegers auch die Aufrufe des Musikvideos ins millionenfache steigen.