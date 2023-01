Anzeige

Häfner schließt Rücktritt aus DHB-Team aus DHB-Rücktritt? Das sagt Häfner

Häfner schließt Rücktritt aus © AFP/SID/VLADIMIR SIMICEK

SID

Handball-Nationalspieler Kai Häfner will nach der WM in Schweden und Polen seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen.

„Ich mache keine Pläne, weil im Sport alles immer so schnell gehen kann. Und ja, ich weiß, dass ich dieses Jahr 34 werde“, sagte der 33-Jährige dem Nachrichtenportal watson: „Solange ich helfen kann und eingeladen werde, bin ich da.“

