Comeback nach Drama: Ex-WWE-Star enthüllt beängstigende Details bei AEW Dynamite

Über sechs Monate war er von der Bildfläche verschwunden - und was nach außen drang, versetzte seine Fans mehr und mehr in Unruhe. Nun ist er wieder da!

Die frühere WWE-Hoffnung meldete sich mit einer umjubelten und emotionalen Promo-Ansprache zurück, in der er verdeutlichte, dass seine Karriere wegen einer folgenschweren Kopfverletzung am seidenen Faden hing.

Adam Cole feiert Comeback nach schwerer Verletzung

Cole erlebte ein Martyrium

Der oft mit Ausnahmekönnern wie Shawn Michaels und AJ Styles verglichene Cole verkündete, dass er sein Potenzial noch nicht annähernd ausgeschöpft hätte und an die Spitze der Branche strebe. Die Fans sollten sich diesen Tag merken - es sei der Tag, an dem ein neuer Adam Cole geboren worden sei.

Kenny Omega und The Young Bucks holen sich Titel zurück

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 11. Januar 2023:

AEW World Trios Title Best of 7 Series Ladder Match: The Elite besiegen The Death Triangle (c) - TITELWECHSEL!