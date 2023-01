3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr trifft die Zweitvertretung des Sport-Club auf den SC Verl. Bei SV 07 Elversberg gab es für Freiburg II am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Gegen die SV Wehen Wiesbaden war für Verl im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.