FC Bayern: Dayot Upamecano - dieser Bayern-Star verblüfft alle

Bei diesem Bayern-Star flippen die Fans in Katar aus

Dayot Upamecano präsentiert sich im Trainingslager des FC Bayern in Doha in herausragender Verfassung. Mitspieler und Trainer Julian Nagelsmann schwärmen.

Vollgas in Doha!

Nach SPORT1 -Informationen waren die meisten Spieler am freien Montagnachmittag so platt, dass sie lieber auf ihren Hotelzimmern blieben oder die Massagebänke belagerten anstatt die Stadt zu erkunden.

WM 2022: Dayot Upamecano liefert ab

Der französische Vize-Weltmeister macht in Katar dort weiter, wo er vor knapp drei Wochen aufhörte. Er agiert, wie schon im Trikot der Équipe Tricolore, auf absolutem Spitzenniveau.

Laut Nagelsmann ist der 24-Jährige „einer der auffälligsten Spieler“ im Training. „Upa hat sich unglaublich gut entwickelt“, erklärte der Coach in einer Medienrunde auf SPORT1 -Nachfrage. „Er spielt sehr erwachsen. Er ist gut zurückgekommen und sieht von seiner Figur fitter aus denn je!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Typisch Müller! Bayern-Star gibt Einblicke aus Trainingslager in Doha

Nicht nur Nagelsmann zeigt sich beeindruckt von Upamecano. „Er ist in herausragender Form“, stellte auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der sich jede Trainingseinheit in Doha genau ansieht, fest.

Müller und de Ligt sind begeistert von Upamecano

Ähnlich sehen es Upamecanos Mitspieler. Der 1,86 Meter große Abwehrschrank habe gerade in puncto Persönlichkeit und Entscheidungsfindung „einen Riesenschritt gemacht“, lobte etwa Thomas Müller. „Er liebt Fußball, er ist immer im Spiel, lässt sich nie hängen. Und selbst, wenn im Spiel mal was schiefgeht, lässt er sich davon nicht runterziehen!“

Hält oder verbessert Upamecano bis zum Hinspiel am 14. Februar seine Form, besteht eine gute Chance, Kylian Mbappé und Co. in Schach zu halten. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Champions League)