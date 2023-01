Europas Klubs drohen der FIFA mit WM-Boykott

Am 1. März findet die Tagung des Vorstands der ECA in Mailand statt. Mit dabei unter anderem BVB-Boss und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke, Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn sowie Leverkusen-Geschäftsführer Fernando Carro.

Grund für die Verweigerung sei die ausstehende Verlängerung des Ende 2022 ausgelaufenen Kooperationsvertrages mit der FIFA, welche noch nicht ihre Unterschrift setzte. Das Papier würde die Abstellpflicht der in Europa tätigen Nationalspieler aus Südamerika, Afrika und Asien regeln.

Infantino verpasst Vorstandssitzung der ECA

Infantino sei im Dezember im Rahmen der Weltmeisterschaft in Katar nicht der Einladung der ECA zu einer Vorstandssitzung gefolgt. Bei diesem Termin hätte die neue Vereinbarung unterzeichnet werden sollen. Die FIFA lehnte damals eine offizielle Stellungnahme ab und fügte lediglich hinzu, dass es noch offene Fragen gäbe.

Damit nicht genug. Die ECA, der mehr als 250 Vereine angehören, hat weitere Erwartungen an die FIFA. Für den nächsten Vier-Jahres-Zyklus bis Ende 2026 rechnet Infantino mit einem Rekordumsatz von 10,3 Milliarden Euro. In die Zeitspanne fällt auch die WM in den USA, Mexiko und Kanada mit erstmals 48 Teams.