Darts-WM 2023: Kopfhörer-Wirbel um Price lässt PDC-Boss reagieren

Nun hat auch Matt Porter Stellung bezogen zum Viertelfinal-Duell zwischen dem deutschen Starspiekler Gabriel Clemens und Gerwyn Price, in dem der Iceman zwischenzeitlich mit Ohrschützern agiert und damit für ein harsch kritisiertes Novum gesorgt hatte.

Darauf angesprochen, dass Price für seine bizarre Aktion im Alexandra Palace insbesondere von den deutschen Fans mit Buhrufen bedacht worden war, erklärte der PDC-Geschäftsführer im Podcast Love the Darts : „Dieses Jahr hatten wir 10.000 Deutsche und Österreicher, 5.000 Niederländer sowie 5.000 Angereiste aus dem Rest der Welt, es gab also eine echte multikulturelle kosmopolitische Mischung unter den Zuschauern und das hat der Atmosphäre wirklich geholfen.“

Keine Kritik also an Stimmung und (unsportlichem) Verhalten der Pfeile-Enthusiasten? Der Darts-Verbandschef verneint das. Price müsse sich seiner Meinung nach insofern auch keineswegs benachteiligt fühlen, zumal Buhrufe gewissermaßen zum Spiel dazugehörten: „Es passiert nicht jedem Spieler, und es passiert keinem Spieler die ganze Zeit.“ (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)