Blamage von Manchester City! Guardiola-Team scheitert im League Cup an Southampton, Ortega patzt, Haaland blass

Ortega patzt bei Schuss aus 30 Metern

Im Tor durfte sich erneut Stefan Ortega beweisen. Doch der Ederson-Vertreter sah beim zweiten Gegentreffer alles andere als gut aus. Beim Schuss von Moussa Djenepo aus rund 30 Metern in der 28. Minute stand der Ex-Bielefelder viel zu weit vor dem Tor und musste mitansehen, wie der Ball hinter seinem Rücken im Gehäuse einschlug. Zuvor hatte Sekou Mara den klaren Underdog in Führung gebracht (28.). ( NEWS: Lineker lästert über Chelsea-Keeper )

Schwach auch: City, das in den vergangenen neun Jahren sechsmal den Ligapokal gewonnen hatte, gab in der gesamten Partie nicht einen Schuss auf das gegnerische Tor ab.

Nottingham Forest mit historischem Erfolg

In Nottingham stand es nach 90 Minuten 1:1 (1:0). Willy Boly (18.) brachte die Gastgeber gegen seinen Ex-Verein in Führung, ehe Raul Jimenez (64.) ausglich. Im Elfmeterschießen behielt Nottingham aber die Nerven. Letztmals hatte Forest vor 31 Jahren unter dem legendären Trainer Brian Clough das Halbfinale erreicht.

Am Dienstag waren bereits Rekordmeister Manchester United und Newcastle United in die Vorschlussrunde eingezogen. Das Halbfinale wird in Hin- und Rückspiel Ende Januar ausgetragen.