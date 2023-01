Nationalmannschaft: 3:0 nach 5 Minuten im Prestige-Duell! Deutsche U17 führt England vor

Charles Herrmann, der in der BVB-Jugend spielt, eröffnete den Torreigen bereits in der ersten Minute der Partie. Der Hoffenheimer Max Moerstedt erhöhte (3.), der Treffer von Paris Brunner (5.) war dann schon die Vorentscheidung.

Brunner begeistert auch in der Nationalmannschaft

BVB-Youngster Brunner sorgte in dieser Saison bereits in der U17-Bundesliga West für Furore, dort erzielte er 16 Tore in nur sechs Partien. Auch in der UEFA Youth League traf der 16-Jährige in dieser Spielzeit bereits dreimal.