Bundesliga: Bayern-Gerücht sorgt für Zündstoff bei Eintracht Frankfurt

Krösche rudert nach Zündstoff-Aussagen zurück

Krösche ruderte im Vorbereitungs-Trainingslager der Frankfurter in Dubai bereits zurück: „Ich kann nachvollziehen, dass ihm die Aussagen nicht gefallen haben; das würde mir auch so gehen.“ Man kenne sich aber schon lange und bleibe auch weiterhin im Austausch: „Grundsätzlich wollen beide gerne langfristig zusammenarbeiten.“ Den erhofften Durchbruch gab es bislang jedoch nicht.

Vertragsgespräche mit Trapp: Der Teufel steckt im Detail

Das Sprachtalent, fließend unterwegs unter anderem in Spanisch und Französisch, ist zudem für den Kabinen-Zusammenhalt enorm wichtig. Er kann einen Rafael Borré in den Arm nehmen, wenn es ihm nicht gut geht oder die beiden jungen Innenverteidiger Evan N‘Dicka und Tuta in deren Muttersprache führen. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

2024 läuft der Vertrag von Trapp aus, es geht bei den Verhandlungen SPORT1 -Informationen zufolge um Details. Doch gerade in diesen Details steckt häufiger der Teufel. Da wird an allen Ecken und Enden gefeilscht, die Parteien bewegen sich nur äußerst mühsam aufeinander zu.

Ein Trapp-Abgang täte der Eintracht richtig weh

Andererseits ist ihm bewusst, was er an Eintracht Frankfurt hat. Der Klub holte ihn 2018 zurück, als er bei Paris Saint-Germain eine schwere Zeit erlebte und nur noch Ersatzmann war.

Bei den Hessen fühlt sich der gebürtige Saarländer heimisch. Trapp ist Gesicht des Klubs, beliebt beim Publikum, anerkannt in der Kabine - und er kann Titel, wie der Sieg in der Europa League zeigte, gewinnen. Der 32-Jährige soll auch über sein Karriereende hinaus eine Rolle bei der Eintracht einnehmen, der Legenden-Status wäre die Folge.

Glasner zuversichtlich bei Trapp

Klarheit in dieser Causa ist dringend nötig. Die Frankfurter tanzen noch auf drei Hochzeiten und brauchen einen vollständig fokussierten und in Topform haltenden Trapp zwischen den Pfosten. Sein Trainer Oliver Glasner, der in dieser Personalie intern bereits mächtig Druck ausgeübt hat und sich eine rasche Löschung wünscht, weiß das am allerbesten.