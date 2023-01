Naomi Osaka aufgetaucht - Tennis-Superstar verblüfft nach mysteriöser Australian-Open-Absage

Trotz Verletzung! Raducanu will zu den Australian Open

Erst war Naomi Osaka abgetaucht, dann folgte die mysteriöse Absage der diesjährigen Australian Open. Fans spekulierten bereits über einen Rücktritt - doch nun ist klar, was wirklich dahintersteckt.

Tennis-Fans weltweit rätselten über den Grund der Absage. Die 25-Jährige, die immer wieder längere Pausen einlegte, kurbelte damit sogar Gerüchte um das Ende ihrer Tennis-Karriere an.

Osaka hofft auf Tennis-Partien vor den Augen des Kindes

Seit ihrem Rückzug von einem Turnier in Tokio wegen Bauchschmerzen im vergangenen September hat Osaka keinen WTA-Wettbewerb mehr bestritten. In der Weltrangliste ist die ehemalige Spitzenreiterin auf Rang 42 abgerutscht.

Zuvor war sie bei den French Open und den US Open jeweils in der ersten Runde gescheitert. Schon 2021 hatte Osaka öffentlich über mentale Probleme gesprochen und bis zu den Olympischen Spielen in ihrem Heimatland pausiert.