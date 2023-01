Bayern-Star lobt Katar-Trainingslager in Doha: "Überragend"

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl hat die Trainingsbedingungen in Katar für die Mannschaft von Bayern München in höchsten Tönen gelobt.

Nationalspielerin Klara Bühl hat die Trainingsbedingungen in Katar für die Mannschaft von Bayern München in höchsten Tönen gelobt. „Es ist sehr angenehm, die Temperaturen sind überragend zum Trainieren. Die Bedingungen sind sehr, sehr gut“, sagte die 22-Jährige dem SID am Mittwoch in Doha.