Alaba ist nicht mehr Alaba - Real-Star in der Formkrise und verletzt

In der vergangenen Saison war der Österreicher bei Trainer Carlo Ancelotti unumstritten (mit 4.071 Minuten war er der viertmeist eingesetzte Spieler im Team). Eine Rolle, mit der Alaba auch in die laufende Spielzeit gestartet ist und die er beibehalten hat.

Alabas schlechteste Saison seit 2016/17

Damals führte er sogar die vereinsinterne Torschützenliste an. Doch seitdem ist Alaba eine eher unbekannte Größe. (NEWS: So stark war Real-Star Bale zu „BBC“-Zeiten)

Ex-Bayern-Star in tiefer Formkrise

Quantitativ gesehen hat er zwei Tore und drei Assists erzielt und in 23 Spielen 1.806 Minuten gespielt. Ob als Innenverteidiger (16 Spiele) oder als Linksverteidiger (7), Ancelotti hat stets Vertrauen in ihn. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Denn in dieser Saison war Alaba nicht in der Lage, die Sicherheit und das Selbstvertrauen auszustrahlen, die er eigentlich haben sollte. Besonders bemerkenswert ist, dass er in einem Bereich, in dem er jahrelang Maßstäbe gesetzt hat - bei der Ballabgabe - einen Rückgang verzeichnet hat. (NEWS: So emotional verabschiedet sich Real-Legende Bale)