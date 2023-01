Handball-WM 2023: Frankreich - Polen, Auftakt LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Mittwoch beginnt die Handball-WM 2023. Gastgeber Polen bekommt es mit Rekordweltmeister Frankreich zu tun. Deutschland greift am Freitag ein.

Am Mittwoch startet die Handball-WM 2023 in Schweden und Polen. Gastgeber Polen bekommt es zum Auftakt gleich mit Rekordweltmeister Frankreich zu tun (sechs Titel).

Die Franzosen krönten sich zuletzt 2017, damals im eigenen Land. Es folgten zwei Turniere, bei denen bloß eine Medaille heraussprang: Bronze 2019 in Dänemark und Deutschland. Die Dänen wiederum holten sich den Titel zweimal in Folge (2019 und 2021).

Handball-WM 2023: Polen vs. Frankreich

Austragungsort des WM-Auftakts ist das Spodek-Stadion in Kattowitz. Gespielt wird außerdem in Danzig, Krakau und Plock. Schweden bietet Göteborg, Jönköping, Kristianstad, Malmö und Stockholm auf, wo auch das Finale am 29. Januar stattfindet.