FC Bayern: Der steile Aufstieg von Bayerns Mini-Ibra! Arijon Ibrahimovic überzeugt beim FCB

Allerdings handelte es sich dabei nicht um Zlatan, schließlich steht der 41 Jahre alte Schwede weiter beim AC Mailand unter Vertrag. (BERICHT: Diese Bayern-Talente sind in Katar dabei)

Dies hindert Bayerns „Mini-Ibra“ aber nicht daran, selbst ins Rampenlicht zu drängen. Auch in Doha, wo er mit starken Dribblings und guten Abschlüssen überzeugt. Das Trainerteam ist sehr zufrieden mit ihm.

FC Bayern verlängert mit Ibrahimovic

Der Teenager, der am 11. Dezember 17 Jahre alt wurde, ist eines der größten Talente am Bayern-Campus und zeigte im Laufe der Saison bei der U19 konstant starke Leistungen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Mit zehn Treffern und zwei Vorlagen in der U19-Bundesliga ist Ibrahimovic mit Abstand der gefährlichste Spieler der Münchner Kaderschmiede. In der Youth League gelangen ihm drei Tore und zwei Assists in fünf Partien.